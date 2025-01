Anteprima24.it - Moretti (Civico 22): “Bilancio di previsione, nessuna visione sulle ferite storiche della città”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il 20 gennaio si voterà in aula lo schema deldied il Documento Unico di Programmazione e dobbiamo registrare che ancora nulla è previsto per superare dueormai, e scandalose,nostra amata. – così in una nota Angelo, consigliere comunale di22La prima e più assurda di tutte resta piazza Duomo, una piazza coperta realizzata da due grandi architetti del 1900, Gabetti ed Isola, vincitori di uno dei pochi concorsi internazionali tenutisi dall’amministrazione comunale, praticamente conclusa venti anni fa, con meno di 200.000,00 euro potrebbe oggi essere messa in sicurezza ed aperta al pubblico, eppure ancora è lì a languire senza destino, nel cuore pulsantenostro centro storico. Sulla sua pelle si fanno mille congetture, un po’ per hobby un po’ per immaginare mega progetti, ma nel frattempo la cosa più facile ed immediata, aprirla, pare non sia mai contemplata.