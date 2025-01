Thesocialpost.it - Maltempo in Calabria: fiumi esondati e strade interrotte

L’ondata diche ha colpito lanella notte ha causato esondazioni di alcunida frane e alberi caduti, ma fortunatamente non si registrano danni alle persone. Questo è il bilancio tracciato dai vigili del fuoco, che hanno operato in tutta la regione.La Protezione Civile regionale ha lanciato per oggi l’allerta arancione, dopo la giornata di ieri caratterizzata da un’allerta rossa su gran parte della. Nei capoluoghi e in numerosi comuni, le scuole sono rimaste chiuse per ordinanza dei sindaci.Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco hanno effettuato 420 interventi, con un centinaio ancora da smaltire. La maggior parte delle emergenze è stata causata dalla caduta di alberi, pali e cartelloni pubblicitari, a seguito di forti raffiche di vento che in alcune aree hanno raggiunto i 100 km/h.