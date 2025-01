Sport.quotidiano.net - Legnago-Arezzo 0-3, tris amaranto in casa dell’ultima in classifica

(Verona), 18 gennaio 2025 – L’cala il, ritrova i gol su azione e un gioco discreto, ma soprattutto torna a vincere e allontana le ombre della crisi dopo le prestazioni opache contro Vis Pesaro e Pineto. Tutto facile contro il fanalino di coda che resiste quasi un tempo, ma poi soccombe sotto i colpi di Gigli, Guccione e Pattarello, in rete, in rapida successione a cavallo tra i due tempi. L’ex Mantova ispira e segna, il 10 sale in doppia cifra e festeggia nel migliore dei modi le cento presenze con la maglia del cavallino. Insieme a loro torna protagonista anche Settembrini, che non era titolare da novembre e autore dell’assist per la rete del 2-0. Dallo stadio “Sandrini” arrivano segnali incoraggianti che adesso dovranno essere confermati con avversari di maggior lignaggio.