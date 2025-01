Ilgiorno.it - La materna chiude i battenti: "Impossibile trovare l’intesa"

"L’attuale operatore declina l’ipotesi di reincarico nella gestione della. L’amministrazione comunale dunque si impegna a garantire il trasporto gratuito alle scuole confinanti dove i genitori avranno nel frattempo provveduto all’iscrizione". Arriva come un fulmine ieri sera la nota firmata dalla Giunta del sindaco Marinella Testolina che, di fatto, sembra togliere ogni speranza di mantenimento del servizio per il prossimo anno scolastico. "Abbiamo inviato mercoledì all’attuale gestore una lettera interlocutoria nella quale si prospettava la disponibilità di bilancio di diecimila euro con la richiesta di invio della documentazione contabile per l’obbligo di verifica dell’uso di denaro pubblico che l’associazione non ha ancora onorato – spiega la sindaca a nome dell’esecutivo – il modus operandi dell’operatore è di tipo intimidatorio, con assoluta mancanza di fiducia e rispetto nei confronti dell’attuale esecutivo".