Thesocialpost.it - Italia, ragazzina ricoverata d’urgenza per meningite: “Rischio contagio”

Unadi Empoli (Firenze) è statapresso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa di un caso dida meningococco. Lo rende noto l’Asl Toscana Centro, precisando che la giovane è sotto trattamento e sta reagendo positivamente alla terapia.Profilassi per i contatti strettiLe autorità sanitarie, in collaborazione con la direzione scolastica, hanno immediatamente attivato le procedure di contenimento. Familiari, conoscenti e compagni di classe della minorenne sono stati sottoposti a profilassi farmacologica per prevenire il. Sono stati inoltre identificati altri contatti stretti, per i quali sono già in corso le pratiche per la somministrazione della profilassi.La situazione clinicaSecondo quanto riferito dall’Asl, la ragazza mostra segnali incoraggianti di ripresa.