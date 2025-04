Fivizzanese promossa in Prima categoria | festa storica a Fivizzano

E' finita in gloria con una grande festa per un risultato atteso da 36 anni. La Fivizzanese è promossa in Prima categoria. Un pomeriggio, quello di ieri, che è diventato il riassunto di ogni cosa: dalle 17.44 la Fivizzanese è finalmente entrata in Paradiso. La squadra 'medicea' era chiamata senza possibilità di fuga o scorciatoie a dare il meglio di sé: battere il Pontremoli e conquistare la matematica certezza di mantenere la leadership quasi mai messa in discussione durante la stagione. E non ha fallito, mettendo subito le cose in chiaro (3-0 all'intervallo). La squadra di Duchi è stata sempre in testa al campionato e dalla quarta giornata da sola. Prima ha spazzato via la resistenza del Migliarino e poi ha rintuzzato il ritorno prepotente della Carrarese Giovani, seconda alla fine e anche lei promossa per aver vinto la Coppa Toscana.

Fivizzanese promossa : vittoria decisiva contro Pontremoli

Al 16’ con un gran tiro dalla distanza Mencatelli sbocca la partita. (68’ Cardellini), Bocchia, Valentini, Bianchi, Clementi, Berti (58’ Lombardo), Salku B.

