Dazi Tajani | Nessuno si salva? Preferisco vedere fatti concreti

Nessuno si salva dai Dazi Usa? “Io Preferisco vedere i fatti concreti, poi ci possono essere dichiarazioni che sono finalizzate alla trattativa, vediamo come andrà la trattativa tra l'Unione europea che è quella competente, noi dobbiamo essere uniti, noi europei, guai a dividerci, guai a voler parlare ciascuno per conto proprio”. Così il . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –sidaiUsa? “Io, poi ci possono essere dichiarazioni che sono finalizzate alla trattativa, vediamo come andrà la trattativa tra l'Unione europea che è quella competente, noi dobbiamo essere uniti, noi europei, guai a dividerci, guai a voler parlare ciascuno per conto proprio”. Così il .

Trump avverte : “Nessuno si salva da dazi americani”

Le fake news lo sanno, ma si rifiutano di evidenziarlo", l'attacco del presidente americano, che risponde in maniera perentoria all'ultimo appello di Pechino.

Dazi - Trump colpisce ancora : “Nessuno si salva”

L’agenzia ufficiale Xinhua ha definito come “un piccolo passo verso la rettifica” l’annuncio americano di un’esenzione temporanea per alcuni prodotti elettronici, inclusi gli iPhone.

Trump avverte : “Nessuno si salva da dazi americani”

(Adnkronos) – "Nessuno si salva" dai dazi degli Stati Uniti a causa delle "bilance commerciali ingiuste e delle barriere tariffarie non monetarie che altri Paesi hanno usato contro di noi, soprattutto non la Cina che, di gran lunga, ci tratta peggio".

