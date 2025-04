Fivizzanese promossa | vittoria decisiva contro Pontremoli

Fivizzanese3Pontremoli2 Fivizzanese: Carvajal, Forieri, Salku A. (68’ Cardellini), Bocchia, Valentini, Bianchi, Clementi, Berti (58’ Lombardo), Salku B. (79’ Zunino), Mencatelli (66’ Carnaccioli), Mosti (84’ Tonelli). All. Duchi. Pontremoli: Razzoli, Moscatelli Ma (81’ Diarrassouba), Tarantola, Keita (58’ Chakir), Cervara, Barontini, Giannotti, D’Angelo (72’ Moscatelli Mi.), Ginesi J. (77’ Lecchini), Gaddari, Ginesi S. (67’ Carare). All. Capiferri. Arbitro: Paterni di Lucca. Marcatori: 16’ Mencatelli (F), 24’ Salku B. (F), 36’ Valentini (F), 70’ Gaddari, (P), 86’ Cervara (P). FIVIZZANO – Grandissima impresa della Fivizzanese che festeggia una promozione voluta fin dalla prima giornata e conquistata grazie alla forza di un gruppo che ci ha sempre creduto e non ha mai mollato. Dall’altra parte il Pontremoli, pur sconfitto, ottiene una salvezza incredibile per un solo gol nella differenza reti con l’Atletico Carrara a parità negli scontri diretti. Sport.quotidiano.net - Fivizzanese promossa: vittoria decisiva contro Pontremoli Leggi su Sport.quotidiano.net : Carvajal, Forieri, Salku A. (68’ Cardellini), Bocchia, Valentini, Bianchi, Clementi, Berti (58’ Lombardo), Salku B. (79’ Zunino), Mencatelli (66’ Carnaccioli), Mosti (84’ Tonelli). All. Duchi.: Razzoli, Moscatelli Ma (81’ Diarrassouba), Tarantola, Keita (58’ Chakir), Cervara, Barontini, Giannotti, D’Angelo (72’ Moscatelli Mi.), Ginesi J. (77’ Lecchini), Gaddari, Ginesi S. (67’ Carare). All. Capiferri. Arbitro: Paterni di Lucca. Marcatori: 16’ Mencatelli (F), 24’ Salku B. (F), 36’ Valentini (F), 70’ Gaddari, (P), 86’ Cervara (P). FIVIZZANO – Grandissima impresa dellache festeggia una promozione voluta fin dalla prima giornata e conquistata grazie alla forza di un gruppo che ci ha sempre creduto e non ha mai mollato. Dall’altra parte il, pur sconfitto, ottiene una salvezza incredibile per un solo gol nella differenza reti con l’Atletico Carrara a parità negli scontri diretti.

