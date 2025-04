Riccardo Cocciante IO…RICCARDO COCCIANTE live il 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli

Napoli – Dopo aver conquistato il pubblico milanese con cinque indimenticabili serate al TAM Teatro Arcimboldi lo scorso marzo, Riccardo COCCIANTE aggiunge due nuovi appuntamenti live allo spettacolo “Io.Riccardo COCCIANTE” – prodotto da Vivo Concerti – ancora una volta in palcoscenici unici che coniugano storia, emozione e arte: domenica 10 agosto al Teatro Antico di Taormina, e lunedì 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Le nuove date si aggiungono alle tappe già annunciate di Trieste, Verona, Roma e Lucca. I live di “Io.Riccardo COCCIANTE” rappresentano un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero che, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile. Primacampania.it - Riccardo Cocciante “IO…RICCARDO COCCIANTE” live il 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli Leggi su Primacampania.it – Dopo aver conquistato il pubblico milanese con cinque indimenticabili serate al TAM Teatro Arcimboldi lo scorso marzo,aggiunge due nuovi appuntamentiallo spettacolo “Io.” – prodotto da Vivo Concerti – ancora una volta in palcoscenici unici che coniugano storia, emozione e arte: domenica 10 agosto al Teatro Antico di Taormina, e lunedì 22indel. Le nuove date si aggiungono alle tappe già annunciate di Trieste, Verona, Roma e Lucca. Idi “Io.” rappresentano un’occasione unica per ascoltare dal vivo uno degli artisti e compositori di maggior successo in Italia e all’estero che, con oltre 40 album pubblicati in tre lingue, ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

Le nuove date si aggiungono alle tappe già annunciate di Trieste, Verona, Roma e Lucca. Lo spettacolo unico farà tappa il 10 maggio al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, il 13 maggio all’Arena di Verona, il 6 e l’8 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, il 12 luglio al Lucca Summer Festival, il 10 agosto al Teatro Antico di Taormina (ME) e, infine, il 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.

