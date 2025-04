Primacampania.it - Miss Europe Continental 2025: Napoli ancora capitale della bellezza con Veronica Maya alla conduzione

Leggi su Primacampania.it

– Il beauty contest internazionaletorna con la sua dodicesima edizione, riconfermandocome città ospitantefinalea. L’evento, tra i più prestigiosi del panorama del glamour emoda internazionale, si svolgerà il 14 novembrepresso il Teatro MediterraneoMostra d’Oltremare, cuore pulsante degli appuntamenti culturali e di spettacolocittà partenopea. Ideato e prodotto da Alberto Cerqua, presidentemanifestazione,continuerà anche quest’anno a ospitare reginette diprovenienti da tutta Europa, pronte a sfidarsi per conquistare il titolo che garantirà visibilità internazionale per l’intero anno successivo all’incoronazione. Grande attesa per il ritornostorica madrina, volto amatissimotelevisione italiana.