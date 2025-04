Juve occhi al futuro | svolta inattesa per Gatti c’è il rinnovo di un big

Juve guarda già al futuro: l’obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League ma intanto la dirigenza lavora al mercatoJuve, occhi al futuro: svolta inattesa per Gatti, c’è il rinnovo di un big (Ansa Foto) – SerieAnewsLa Juventus guarda già alla prossima stagione. Con la volata Champions ancora da giocare e una classifica che la vede attualmente quarta, il club bianconero è al lavoro per pianificare il mercato estivo. Ma prima dei nuovi acquisti, la dirigenza si concentra su un aspetto altrettanto cruciale: la gestione del proprio patrimonio tecnico, a partire dai rinnovi contrattuali.La qualificazione alla prossima Champions League sarà decisiva per definire il budget e le strategie. Senza i ricavi europei, alcune scelte potrebbero cambiare direzione. Ecco perché la posizione in classifica, oggi ancora aperta a molteplici scenari, sarà il primo vero ago della bilancia nella costruzione della Juve 2025. Serieanews.com - Juve, occhi al futuro: svolta inattesa per Gatti, c’è il rinnovo di un big Leggi su Serieanews.com Laguarda già al: l’obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League ma intanto la dirigenza lavora al mercatoalper, c’è ildi un big (Ansa Foto) – SerieAnewsLantus guarda già alla prossima stagione. Con la volata Champions ancora da giocare e una classifica che la vede attualmente quarta, il club bianconero è al lavoro per pianificare il mercato estivo. Ma prima dei nuovi acquisti, la dirigenza si concentra su un aspetto altrettanto cruciale: la gestione del proprio patrimonio tecnico, a partire dai rinnovi contrattuali.La qualificazione alla prossima Champions League sarà decisiva per definire il budget e le strategie. Senza i ricavi europei, alcune scelte potrebbero cambiare direzione. Ecco perché la posizione in classifica, oggi ancora aperta a molteplici scenari, sarà il primo vero ago della bilancia nella costruzione della2025.

comI due assist nell’ultima gara sono solo la ciliegina sulla torta di un percorso di rinascita che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi juventini. L’ex allenatore del Verona ha riportato il serbo al centro del progetto bianconero, dandogli fiducia e libertà di esprimersi.

Il difensore bianconero ha un contratto fino al 2028 che dà […]. Gatti Juve, futuro in bilico per il centrale: e non è da escludere nemmeno la cessione per questa cifra! Tutte le novità sul difensore bianconero Resta in attesa di capire che ne sarà di loro nel prossimo futuro nella Juventus c’è anche Federico Gatti.

Stando a quanto riportato […]. Vlahovic Juve, rebus futuro: già un paio di incontri a vuoto con l’agente, il club proverà a risolvere la questione entro quella data Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante di proprietà della Juventus con cui ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2026.

