Yuasa | Marchiani e Ortenzi riflettono su infortuni e sfide future

Volti non felici nel post gara dellapartendo dal regista Manuele: "Diciamo che l’obiettivo principale era la salvezza che ci ha portato via tante energie. Viviamo questo periodo anche più tranquilli e ci sta perseguitando la sfortuna con tre infortunati anche oggi. Pensiamo alle prossime in casa, dove avremo i nostri tifosi e speriamo di fare veramente meglio. Durante il campionato siamo stati sempre massacrati dagli, ma ci siamo ripresi. Ora il tempo è veramente poco ma l’importante è stare sempre li e cercare di dare il massimo fino alla fine". Arriva poi coach Massimilianoa commentare il secondo ko 3-0 dopo quello di Cisterna. "Abbiamo fatto tanta fatica in cambio palla, ricezione e a nel trovare qualche soluzione in attacco quando la ricezione non arrivava.