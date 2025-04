Caserta 19enne ucciso in sala slot | minorenne fermato per omicidio

omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta: fermato un minorenne. Nella tarda serata di domenica, la procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un minore gravemente indiziato dell'omicidio del giovane di Succivo, avvenuto ieri 13.

Il 17enne è stato sentito dai carabinieri e dell’autorità giudiziaria e, al termine dell’interrogatorio, è stato portato in un centro di giustizia minorile di Napoli in attesa della convalida del provvedimento.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Aversa, a provocare la morte del 19enne sarebbe stato un colpo d'arma da fuoco sparato alla giugulare.

