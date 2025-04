Via Margutta si Trasforma nel MARGUTTA CREATIVE DISTRICT | 3 giorni dedicati al Made in Italy

MARGUTTA, si animerà con la quinta edizione del MARGUTTA CREATIVE DISTRICT. L'evento, ideato da Grazia Marino e Antonio Falanga, quest'anno assume un significato ancora più speciale, entrando a far parte del programma ufficiale della Giornata Nazionale Made in Italy, un'iniziativa istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Iscriviti alla Newsletter di Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere nella Capitale, clicca qui>>Patrocinato dall'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e realizzato grazie alla sinergia tra Spazio MARGUTTA e CNA Artigiani Imprenditori d'Italia, il MARGUTTA CREATIVE DISTRICT nasce con l'obiettivo di promuovere la creatività e l'eccellenza del Made in Italy attraverso forme di presentazione uniche e raffinate, sfruttando il prestigio internazionale di Via MARGUTTA.

