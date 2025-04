Dazi Trump | Prossima settimana annuncio su semiconduttori

Trump ha annunciato che imporrà nuovi Dazi sui semiconduttori nel corso della Prossima settimana, aggiungendo che è prevista flessibilità per alcune aziende del settore. L’annuncio è arrivato nel viaggio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il viaggio di ritorno a Washington dalla sua residenza di West Palm Beach. “Volevamo semplificare la situazione per molte altre aziende, perché vogliamo produrre i nostri chip, semiconduttori e altri prodotti nel nostro paese”, ha aggiunto.Dazi, Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale”Dall’altra parte del mondo ha risposto il presidente cinese Xi Jinping. “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale, né in una guerra tariffaria”, ha dichiarato il leader di Pechino in un editoriale pubblicato congiuntamente sui media ufficiali vietnamiti e cinesi in occasione della settimana di incontri diplomatici previsti nel Sud-est asiatico, a cominciare dalla visita in Vietnam. Lapresse.it - Dazi, Trump: “Prossima settimana annuncio su semiconduttori” Leggi su Lapresse.it Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato che imporrà nuovisuinel corso della, aggiungendo che è prevista flessibilità per alcune aziende del settore. L’è arrivato nel viaggio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il viaggio di ritorno a Washington dalla sua residenza di West Palm Beach. “Volevamo semplificare la situazione per molte altre aziende, perché vogliamo produrre i nostri chip,e altri prodotti nel nostro paese”, ha aggiunto., Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale”Dall’altra parte del mondo ha risposto il presidente cinese Xi Jinping. “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale, né in una guerra tariffaria”, ha dichiarato il leader di Pechino in un editoriale pubblicato congiuntamente sui media ufficiali vietnamiti e cinesi in occasione delladi incontri diplomatici previsti nel Sud-est asiatico, a cominciare dalla visita in Vietnam.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi - settimana decisiva per l’Europa. Meloni giovedì da Trump

(Adnkronos) – Per l'Europa inizia una settimana decisiva nella partita sui dazi varati e poi congelati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Trump ha annunciato nuovi dazi su chip - smartphone e semiconduttori

Anche se in una fase iniziale erano previste alcune esenzioni, Trump ha già anticipato che queste potrebbero essere riviste. it. Il presidente americano ha dichiarato che «i chip, e tutto ciò che ruota attorno alla catena dell’elettronica, devono tornare a essere prodotti negli Stati Uniti», anticipando un’indagine per motivi di sicurezza nazionale che potrebbe allargare i dazi, oltre la Cina, colpendo tutti quei Paesi dove le multinazionali stanno spostando, o hanno già spostato, la produzione proprio per evitare i dazi: Vietnam, India, Cambogia.

Il piano dell'Italia per “dazi zero”. Meloni da Trump - poi Vance a Roma

Tajani ha anticipato: «Siamo pronti ad arrivare al 2%, presto ci sarà l'annuncio ufficiale del presidente del Consiglio». Poi ha aggiunto: «Ci sono 90 giorni di tempo.

Ne parlano su altre fonti Dazi, Trump: “Prossima settimana annuncio nuove tariffe sui semiconduttori”. Dazi Usa a breve sui chip, esenzione temporanea per smartphone e pc. Giovedì Meloni da Trump - Trump: "Dazi sui semiconduttori la prossima settimana". Dazi, Trump: "Prossima settimana annuncio su semiconduttori" - LaPresse. Trump: “Dai dazi non si salva nessuno. La prossima settimana tocca ai semiconduttori”. Donald Trump annuncia nuovi dazi sui semiconduttori per la prossima settimana. Dazi, le ultime notizie in diretta | Missione Ue negli Usa: sul tavolo il bazooka delle tasse a Big Tech. La speranza che Musk abbia ragione sull’area di libero scambio.

Riporta tg24.sky.it: Dazi, Trump: “Prossima settimana annuncio nuove tariffe sui semiconduttori” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che nuove tariffe sui semiconduttori potrebbero essere annunciate "nel corso della prossima settimana" e potrebbero entrare in vigore "in un ...

Secondo msn.com: Dazi, settimana decisiva per l'Europa. Meloni giovedì da Trump - Il commissario Ue al Commercio Sefcovic oggi a Washington per dare il via alle trattative con la Casa Bianca, venerdì la presidente del Consiglio riceverà a Palazzo Chigi il vicepresidente Usa Vance ...

lastampa.it comunica: Trump: “Dai dazi non si salva nessuno”. Fuga degli investitori dal dollaro e dai Treasury - «Non saremo tenuti in ostaggio da nessun paese, soprattutto da paesi ostili come la Cina», ha detto il presidente Usa ...