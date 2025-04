Porsche Carrera Cup Italia 2025 | Alberto Cerqui in pista con Ebimotors

Alberto Cerqui il pilota di classe PRO per la stagione 2025 di Porsche Carrera Cup Italia per Ebimotors. Il pilota bresciano, già vincitore del prestigioso campionato nel 2021, torna tra le fila del team di Enrico Borghi con il quale aveva già corso nel 2013 (giungendo secondo).Alberto scenderà in pista con il numero 3 in uno dei campionati monomarca che negli ultimi anni è cresciuto maggiormente di livello. Anche nel 2025 saranno infatti tanti i driver che vedremo nel trofeo tricolore e che gareggeranno anche in Porsche Supercup ed altri campionati di spicco.Alberto Cerqui, classe 1992, vanta un palmares di tutto rispetto. Dal titolo in Carrera Cup Italia del 2021, all’Italiano Super GT3 del 2017. Prestigiose anche le diverse partecipazioni in challenge di rilievo internazionale dal Lamborghini Blancpain Super Trofeo, all’Italiano GT, passando per il WTCC e per la Formula 3. Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrera Cup Italia 2025: Alberto Cerqui in pista con Ebimotors Leggi su Ilgiornaledigitale.it Saràil pilota di classe PRO per la stagionediCupper. Il pilota bresciano, già vincitore del prestigioso campionato nel 2021, torna tra le fila del team di Enrico Borghi con il quale aveva già corso nel 2013 (giungendo secondo).scenderà incon il numero 3 in uno dei campionati monomarca che negli ultimi anni è cresciuto maggiormente di livello. Anche nelsaranno infatti tanti i driver che vedremo nel trofeo tricolore e che gareggeranno anche inSupercup ed altri campionati di spicco., classe 1992, vanta un palmares di tutto rispetto. Dal titolo inCupdel 2021, all’no Super GT3 del 2017. Prestigiose anche le diverse partecipazioni in challenge di rilievo internazionale dal Lamborghini Blancpain Super Trofeo, all’no GT, passando per il WTCC e per la Formula 3.

Potrebbe interessarti anche:

Automobilismo - Lorenzo Cheli dalla lotta al bullismo alle soddisfazioni sportive. A 16 anni sarà al volante di una Porsche nella Carrera Cup

Roba da brividi, ed invece "ne ho ancora…" sono state le prime parole dette agli ingegneri che gli hanno detto di fermasi in prova. Sulle curve di Varano dé Melegari ha saggiato la potenza della Porsche 992 GT3 Cup il cui motore da 3.

Matteo Musti trionfa al 15° Historic Rally delle Vallate Aretine su Porsche Carrera RS

Ottavi Nicola Tricomi e Giuseppe Lusco (Porsche Carrera RS), mentre Mauro Lenci, al debutto su una vettura a trazione posteriore, ha portato la sua BMW M3 al nono posto, terzo nel 4° Raggruppamento.

Matteo Musti (Porsche Carrera RS) vince il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine

Sfortunato ritiro per Valter Pierangioli. Il pilota livornese ha concluso al secondo posto del 4° Raggruppamento, guadagnando una posizione dopo il ritiro della Ford Sierra Cosworth di Gabriele Rossi, fuori causa per un problema di surriscaldamento al motore.

Ne parlano su altre fonti Q8 e Porsche Italia rinnovano la partnership per la Porsche Carrera Cup 2025. Carrera Cup Italia | Festante ci riprova con DInamic Motorsport. In tre per il titolo nella finale di Porsche Carrera Cup Italia a Monza. ACI Racing Weekend | Si parte da Misano, il programma completo: biglietti, orari e tanto altro. Porsche Carrera Cup Italia 2024: Lirim Zendeli pronto a scendere in pista a Imola. Rinnovata partnership Q8 e Porsche Italia per la Carrera Cup 2025.

ilgiornaledigitale.it comunica: Porsche Carrera Cup Italia 2025: Alberto Cerqui in pista con Ebimotors - Sarà Alberto Cerqui, con il numero 3, a correre la Porsche Carrera Cup Italia 2025 in categoria PRO. Ecco le informazioni ...

Nota di tg24.sky.it: Q8 e Porsche Italia rinnovano la partnership per la Porsche Carrera Cup 2025 - Si rinnova l’alleanza tra Q8 e Porsche Italia per la stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia, consolidando una partnership che dal 2018 condivide valori di innovazione, performance ed ...

Lo riporta it.motorsport.com: Carrera Cup Italia | Ombra Racing si fa in... tre per il 2025 - Ombra Racing sarà in pista nella stagione 2025 della Porsche Carrera Cup Italia con un ambizioso (e tutto nuovo) schieramento di tre giovani piloti e un supporto rinnovato da parte di altrettanti ...