Diciannovenne ucciso nel Casertano fermato un 17enne

fermato un minorenne per l’omicidio del 19enne avvenuto nella serata di ieri all’interno di una sala slot a Cesa, nel Casertano. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri, mentre proseguono le indagini per chiarire il movente del delitto e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita da tre colpi d’arma da fuoco, uno dei quali — quello alla giugulare — si è rivelato fatale. Il 19enne, risultato incensurato, sarebbe stato coinvolto in una lite che potrebbe rientrare in un contesto di scontro tra bande giovanili. Non è esclusa la pista del regolamento di conti. Nel locale al momento degli spari erano presenti anche alcuni testimoni, che tuttavia sono fuggiti subito dopo l’accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di identificarli per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Primacampania.it - Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un 17enne Leggi su Primacampania.it CESA (CE) – È statoun minorenne per l’omicidio del 19enne avvenuto nella serata di ieri all’interno di una sala slot a Cesa, nel. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri, mentre proseguono le indagini per chiarire il movente del delitto e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita da tre colpi d’arma da fuoco, uno dei quali — quello alla giugulare — si è rivelato fatale. Il 19enne, risultato incensurato, sarebbe stato coinvolto in una lite che potrebbe rientrare in un contesto di scontro tra bande giovanili. Non è esclusa la pista del regolamento di conti. Nel locale al momento degli spari erano presenti anche alcuni testimoni, che tuttavia sono fuggiti subito dopo l’accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di identificarli per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Il minore fermato è stato condotto presso il Centro di giustizia minorile Napoli in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nella notte ha emesso un fermo nei confronti di un minore gravemente indiziato dell’omicidio di un giovane di Succivo, avvenuto alle prime ore del mattino di ieri all’interno di una sala slot nel comune di Cesa, in provincia di Caserta.

