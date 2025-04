La truffa da 300mila euro che ha rovinato il rapporto tra Gianna Orrù e la figlia Valeria Marini

rapporto tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù è stato rovinato in parte a causa della truffa di cui è rimasta vittima la madre della showgirl. Nel corso del processo Marini aveva testimoniato: "Questa persona ha distrutto mia madre, che essendo una donna d’onore si vergognava di essere stata raggirata al punto di rifiutarsi persino di aprirmi la porta di casa". Leggi su Fanpage.it Iltrae sua madreè statoin parte a causa delladi cui è rimasta vittima la madre della showgirl. Nel corso del processoaveva testimoniato: "Questa persona ha distrutto mia madre, che essendo una donna d’onore si vergognava di essere stata raggirata al punto di rifiutarsi persino di aprirmi la porta di casa".

Se parlo, crolla il soffitto.

Ho accettato “Ne vedremo delle belle” (programma di Conti, concluso da poco ndr) proprio per tamponare quel pensiero fisso e ritrovare il sorriso». Su questo caso c’è un processo in corso.

