Fagioli e l’esattore | Se non mi dai i soldi ti faccio smettere di giocare ti metti a fare il muratore Corsera

Fagioli e l'esattore: «Se non mi dai i soldi, ti faccio smettere di giocare» (Corsera)

Proseguono le intercettazioni relative al gioco d'azzardo di alcuni calciatori. In questo caso di Fagioli che ha pagato con una squalifica.

Il Corriere della Sera riporta le chat tra Fagioli e il suo esattore:

«Stai proprio a sbaglià persona. Perché ti faccio smettere. Te faccio mettere a fare il muratore». È la primavera 2023 quando entra in scena Nelly. Nessuno conosce il suo vero nome, usa una sim intestata a un cittadino straniero. Ma è certo che è un esattore e Nicolò Fagioli gli deve dei soldi. Tanti soldi, un milione e mezzo di euro. Un debito enorme che il centrocampista non è in grado di ripianare. E Nelly non ha più voglia di aspettare. Spuntano dalle chat di Fagioli — analizzate dalla squadra mobile e dal Sisco di Torino — le pressioni e le minacce.

Un altro conoscente risponde con un audio: i soldi "dovrai chiederli a chi so io però non è gente tranquilla". Tra loro l’attuale portiere del Monza in prestito dal Sassuolo Stefano Turati: con "numerosissimi messaggi" chiede la restituzione di 12mila euro.

“È uno di noi. Questo quanto si legge negli atti: «Vengono fatti evidenti riferimenti anche a Nicolò Pirlo. Dai messaggi del 7 giugno 2022 sembrerebbe che anche lui effettui le scommesse tramite le piattaforme gestite da Tommaso de Giacomo.

Le parole di Stefano Citterio, vice allenatore della Fiorentina, nel post partita della sfida di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli Stefano Citterio, vice allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa nel post partita contro il Parma, terminata 0-0.

