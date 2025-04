Elisabetta Gregoraci principessa dark | il look total black nasconde un dettaglio romantico

look total black per Elisabetta Gregoraci, ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo: ha scelto un outfit elegante da principessa, ma dal tocco dark. Leggi su Fanpage.it per, ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo: ha scelto un outfit elegante da, ma dal tocco

Elisabetta Gregoraci a Verissimo : “Ho sofferto di fame nervosa” | Video Mediaset

Tutta la situazione l’ha messa a dura prova. . Dopo il lungo ricovero per problemi di salute, dopo essersi accorta che chi aveva al suo fianco non c’era nel momento più importante per lei, Elisabetta ha detto di aver capito molte cose, ma anche di aver iniziato a soffrire di fame nervosa.

Elisabetta Gregoraci racconta il momento buio : ‘Dopo il ricovero ho imparato a volermi bene’

Volersi bene non è egoismo, è sopravvivenza”, ha concluso Elisabetta Gregoraci, con la serenità di chi ha attraversato il buio ed è tornato alla luce.

Elisabetta Gregoraci : “Oggi sono single - sto bene da sola. Dopo Flavio Briatore ho amato e sofferto tanto”

E alla domanda se ha mai amato davvero dopo l'ex marito Flavio Briatore, ha spiegato: "Ho amato e sofferto tanto". La showgirl oggi è single: "Sto bene da sola, ci sono state delle frequentazioni durate anni che non hanno funzionato".

