Yildiz Juve | il turco al centro del progetto tecnico futuro ma non è incedibile Il club ha fissato il prezzo di mercato

JuventusNews24Yildiz Juve: il turco al centro del progetto tecnico futuro, ma non è incedibile. Il club bianconero ha infatti fissato il prezzo di mercato del giocatoreL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio al futuro di Kenan Yildiz, a segno nell’ultimo match che la Juventus ha vinto all’Allianz Stadium contro il Lecce.I bianconeri non vorrebbero privarsene nelle prossime sessioni di mercato anzi, l’idea è di costruire attorno a lui la Juve del futuro. Nel calcio moderno però non esistono incedibili: così in caso di offerte da 70-80 milioni di euro il club potrebbe quantomeno ragionarci su.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Yildiz Juve: il turco al centro del progetto tecnico futuro, ma non è incedibile. Il club ha fissato il prezzo di mercato Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: ilaldel, ma non è. Ilbianconero ha infattiildidel giocatoreL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio aldi Kenan, a segno nell’ultimo match che lantus ha vinto all’Allianz Stadium contro il Lecce.I bianconeri non vorrebbero privarsene nelle prossime sessioni dianzi, l’idea è di costruire attorno a lui ladel. Nel calcio moderno però non esistono incedibili: così in caso di offerte da 70-80 milioni di euro ilpotrebbe quantomeno ragionarci su.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Yildiz stecca - i giornali lo bocciano dopo Roma Juve e lanciano l’allarme : «In riserva dopo mezz’ora». La pagella del turco

YILDIZ 5,5 – Inizio promettente, muovendosi tanto e bene nello stretto, ma dopo mezz’ora è in riserva. Chiude perdendo un brutto pallone: troppo poco per Yildiz.

Yildiz può raggiungere una ‘prima volta’ in Roma Juve : non ci è mai riuscito in Serie A. Quella statistica può gasare il turco

Quella statistica gasa il turco Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le statistiche relative al match contro la Roma, in programma questa sera alle 20.

Yildiz Juve - il turco vuole prendersi un record dopo l’altro : il numero 10 bianconero intende raggiungere quest’obiettivo contro la Roma! La statistica

Quella di domenica sera potrebbe essere una prima volta speciale in una notte speciale. com . di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, il numero 10 bianconero vuole fare incetta di record: contro la Roma l’occasione è ghiotta per ottenere questa statistica Dopo aver deciso la sfida contro il Genoa con un gioiello, l’obiettivo è quello di ripetersi anche contro la Roma.

Ne parlano su altre fonti Juve, annuncio in diretta: “Il futuro di Yildiz non è cambiato”. Yildiz e Vlahovic, Motta cancellato: Tudor li rimette al centro della Juve. La Juventus chiude le porte per Yildiz: il 10 al centro della scena. La Juventus non venderà Yildiz: John Elkann pone il veto sul turco. Juve-Benfica, Koopmeiners verso la prima panchina e Yildiz trequartista. Juve, il gran ritorno di Yildiz: il rinnovo, la "10" e l'investitura di Thiago Motta.

Nota di tuttomercatoweb.com: Yildiz torna al centro della Juve, dalla Turchia: "Con Motta era fuori ruolo. E quella frase su Messi..." - Kenan Yildiz sabato pomeriggio è tornato al centro del progetto Juventus ... da un'altra vecchia conoscenza del calcio turco: Igor Tudor. "La Juventus è entrata in una nuova era con Igor ...

Si apprende da europacalcio.it: La Juventus chiude le porte per Yildiz: il 10 al centro della scena - Kenan Yildiz, fantasista della Juventus e della Nazionale turca, è tornato decisivo sotto la gestione Tudor: porte chiuse al mercato ...

Segnala it.blastingnews.com: Juve, Mecca: 'Conte il primo obiettivo, Yildiz considerato un punto fermo dalla proprietà' - Secondo lo speaker, Yildiz sarebbe tornato al centro del progetto e non verrebbe più visto come un elemento cedibile ...