Effetto dazi anche su gas e rigassificatore | perché le bollette il prossimo inverno saranno le più care di sempre

La battaglia di dazi e contro-dazi fra Stati uniti e Unione europea sta avendo effetti diretti anche sul gas a Ravenna, dove è entrato in prova da pochi giorni il rigassificatore di Snam. Il metano liquido (Gnl) trasformato dalla Bw Singapore, la nave attraccata alla struttura costruita al largo.

