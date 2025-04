Morta a 12 anni nell’incidente a Crespellano il ricordo | “Vola in alto Meli e non ti dimenticare di noi”

Melissa, la ragazzina di 12 anni Morta nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 aprile. La 12enne era in macchina con il papà di 49 anni e il fratellino. La Hyundai su cui viaggiavano si è scontrata con una Nissan, tra Crespellano e Zola Predosa. Il ricordo di chi la conosceva: "Fai vedere alle stelle come si balla". Leggi su Fanpage.it È una comunità in lutto quella di Zola Predosa (Bologna), dopo la scomparsa dissa, la ragazzina di 12nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 11 aprile. La 12enne era in macchina con il papà di 49e il fratellino. La Hyundai su cui viaggiavano si è scontrata con una Nissan, trae Zola Predosa. Ildi chi la conosceva: "Fai vedere alle stelle come si balla".

Ne parlano su altre fonti Morta a 12 anni nell'incidente a Crespellano, il ricordo: "Vola in alto, Meli, e non ti dimenticare di noi". Morta la bambina di 12 anni dopo lo schianto frontale a Crespellano. Morta anche la ragazzina di 12 anni ferita nell’incidente a Crespellano. Incidente a Crespellano, morta Melissa Cavallari di 12 anni: il padre guidava l'auto. È la seconda vittima dopo Ileana Gaspari. Bimba di 3 anni morta in ospedale a Taranto dopo il ricovero per mal di gola, 12 indagati: disposta l'autopsia. Incidente tra due auto in Valsamoggia: morta una donna, gravi tre bambini.

Scrive ansa.it: Morta 12enne ferita nello scontro fra due auto nel Bolognese - Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Bazzanese, a Crespellano, nel Bolognese. Oggi è morta la ragazzina di 12 anni che era tra i 5 feriti nello schianto frontale. (ANSA ...

Secondo informazione.it: Morta anche la ragazzina di 12 anni ferita nell’incidente a Crespellano - Si aggrava il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì sulla vecchia Bazzanese, a Crespellano. E’ morta all’ospedale Maggiore anche la ragazzina di 12 anni che era tra i fe ...

bolognatoday.it comunica: Incidente a Crespellano, dopo Ileana muore a 12 anni Melissa - Ileana Gaspari era morta sul colpo, Melissa era rimasta gravemente ferita nello schianto frontale sulla Bazzanese ...