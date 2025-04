Oltre 6500 palestinesi costrette a lavorare negli insediamenti israeliani Salari bassi e nessun contratto – Report

Oltre 6.500 donne palestinesi attraversano checkpoint militari, strade isolate e aree recintate per raggiungere luoghi di lavoro che, secondo Oxfam, incarnano una forma di sfruttamento sistemico.Un rapporto pubblicato a marzo 2025 dalla ong, in collaborazione con il Palestine Economic Policy Research Institute e Mother School Society, descrive un sistema economico fondato su una dipendenza forzata. Le politiche israeliane nei territori occupati – confisca di terre, demolizione di case, controllo delle risorse naturali e restrizioni alla libertà di movimento – hanno progressivamente eroso ogni possibilità di vita e lavoro all’interno delle comunità palestinesi. Ilfattoquotidiano.it - Oltre 6500 palestinesi costrette a lavorare negli insediamenti israeliani. Salari bassi e nessun contratto – Report Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Usciamo di casa alle tre del mattino e passiamo da una a due ore ai posti di blocco. A volte ci vogliono anche cinque ore per raggiungere l’insediamento. Qualche volta ci rimandano indietro”. Mariam ha 19 anni, vive in Cisgiordania e lavora in un insediamento israeliano illegale. Come lei, ogni giorno6.500 donneattraversano checkpoint militari, strade isolate e aree recintate per raggiungere luoghi di lavoro che, secondo Oxfam, incarnano una forma di sfruttamento sistemico.Un rapporto pubblicato a marzo 2025 dalla ong, in collaborazione con il Palestine Economic Policy Research Institute e Mother School Society, descrive un sistema economico fondato su una dipendenza forzata. Le politiche israeliane nei territori occupati – confisca di terre, demolizione di case, controllo delle risorse naturali e restrizioni alla libertà di movimento – hanno progressivamente eroso ogni possibilità di vita e lavoro all’interno delle comunità

