Cityrumors.it - Maltratta un asino per strada, veterinaria lo vede e lo aggredisce – VIDEO

Unaun uomo cheune va di corsa a salvarlo: ildell’aggressione è diventato viraleHa visto unto in, è diventata una furia. Per chi è stato nei paesi nordafricani, sa perfettamente cosa significhi andare in giro e ritrovarsi are degli animali sfruttati e tenuti in condizioni terribili. La donna in questione ha assistito a uno di questi casi e non ci ha visto più dalla rabbia, decidendo di intervenire in prima persona.unperloe lo(Screenshot Twitter) – Cityrumors.itLa protagonista è unaolandese, residente in Egitto, vicino alla Piramide di Giza. Con il suo gesto è diventata protagonista di un’ampia ondata di apprezzamento, visto che unha immortalato la sua azione in difesa del povero animale, dando il via a un’indagine da parte delle forze di polizia e alimentando nuovamente le richieste di una maggiore protezione per gli animali.