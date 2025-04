Morto lo scrittore Mario Vargas Llosa premio Nobel per la letteratura nel 2010

Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Noto anche per la sua attività politica, aveva sposato il comunismo di Fidel Castro per poi convertirsi al liberismo. Leggi su Fanpage.it Il romanziere peruvianoè deceduto questa domenica a Lima. Noto anche per la sua attività politica, aveva sposato il comunismo di Fidel Castro per poi convertirsi al liberismo.

Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile.

Il premio Nobel per la letteratura è morto Lima, in Perù. Aveva compiuto 89 anni il 28 marzo. Era uno dei massimi romanzieri e saggisti contemporanei.

Scrive msn.com: Morto Mario Vargas Llosa, lo scrittore peruviano premio Nobel per la letteratura - Aveva 89 anni. Autore di romanzie come ‘La casa verde’, ha affiancato l'impegno nella vita sociale e politica arrivando anche a essere candidato alle presidenziali del Perù nel 1990 ...

