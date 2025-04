Poste Italiane | Torniamo a scrivere per trasmettere emozioni L’ufficio di Pomigliano d’Arco accoglie gli studenti dell’I C Catullo

Pomigliano d'Arco – Ieri, L'ufficio postale di Pomigliano d'Arco ha aperto le porte a quattro classi dell'I.C. Catullo – Sulmona. Durante l'evento filatelico dedicato alle festività pasquali, gli studenti hanno scritto e affrancato le cartoline prodotte da Poste Italiane per la Pasqua 2025, inviando i loro auguri alle persone care. Alla presenza della preside dell'Istituto nonché assessore all'ambiente Maria Rosaria Toscano, dell'assessore alla cultura e all'istruzione Giovanni Russo e del vicesindaco Domenico Leone, alle ore 12 si è tenuta la cerimonia dell'annullo con timbro filatelico dedicato alla Pasqua 2025. La dirigente dell'Istituto Catullo ha accompagnato i suoi alunni in questa mattinata alla scoperta della filatelia e della scrittura: «Siamo molto grati a Poste Italiane per averci dato l'opportunità di far conoscere ai nostri studenti l'importanza della scrittura come mezzo per trasmettere emozioni.

