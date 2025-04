Strage di Sumy Trump | Russia ha commesso un errore

Russia ha commesso un errore". Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, risponde così alle domande sulla Strage di Sumy. La Russia ha lanciat due missili balistici sul centro della città ucraina, uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini, e provocando 117 feriti nella domenica delle Palme. "Credo sia stato terribile", dice Trump .L'articolo Strage di Sumy, Trump: “Russia ha commesso un errore” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – "Lahaun". Donald, presidente degli Stati Uniti, risponde così alle domande sulladi. Laha lanciat due missili balistici sul centro della città ucraina, uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini, e provocando 117 feriti nella domenica delle Palme. "Credo sia stato terribile", dice.L'articolodi: “haun” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l'attacco russo su Sumy che ha provocato la morte di almeno 34 persone, tra cui bambini.

La Russia ha lanciat due missili balistici sul centro della città ucraina, uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini, e provocando 117 feriti nella domenica delle Palme.

(Adnkronos) – Strage a Sumy, in Ucraina, per un attacco missilistico della Russia nel giorno della Domenica delle Palme. Usa: “Russia ha superato ogni limite”.

