Dazi settimana decisiva per l’Europa Meloni giovedì da Trump

Dazi - settimana decisiva per l’Europa. Meloni giovedì da Trump

Oggi il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, sarà a Washington per dare il via alle trattative con la Casa Bianca. Le tariffe introdotte da Trump, con dazi del 20% nei confronti […].

Donald Trump annuncia nuovi dazi sui semiconduttori per la prossima settimana

Alla domanda su quale sarebbe stata l'aliquota per i semiconduttori, ha risposto: "Lo annuncerò la prossima settimana". "I dazi entreranno in vigore in un futuro non lontano", ha affermato, riferendosi a quelli specifici sui semiconduttori, che seguirebbero misure simili per acciaio, alluminio e automobili.

Trump a Washington - Vance a Palazzo Chigi : inizia la settimana “americana” di Meloni sulla partita dei dazi

L’agri-tech, e il settore del cibo in generale, assieme a food processing e food packaging ci offrono un potenziale immenso. Stessa linea del ministro per le Imprese Adolfo Urso: “La politica commerciale è di esclusiva competenza europea.

