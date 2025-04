Tumore alla prostata a Napoli parte uno studio innovativo | diagnosi precoce attraverso l’analisi del respiro

Napoli – Diagnosticare precocemente il Tumore alla prostata attraverso l’analisi del respiro: è questo l’obiettivo che si pone il progetto di studio avviato in provincia di Napoli grazie alla collaborazione tra Emina S.r.l, società del gruppo Emicenter, e Predict S.p.A. (“Predict” o la “Società”), PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell’healthcare, e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare. Il progetto è reso possibile grazie a Mistral Sampler, un’innovativa tecnologia sviluppata e brevettata da Predict, in grado di catturare in pochi minuti e con semplici passaggi i composti organici volatili (VOCs) presenti nel respiro in piccole cartucce adsorbenti. Primacampania.it - Tumore alla prostata, a Napoli parte uno studio innovativo: diagnosi precoce attraverso l’analisi del respiro Leggi su Primacampania.it – Diagnosticaremente ildel: è questo l’obiettivo che si pone il progetto diavviato in provincia digraziecollaborazione tra Emina S.r.l, società del gruppo Emicenter, e Predict S.p.A. (“Predict” o la “Società”), PMI innovativa che si dedica allo sviluppo di tecnologie nel settore dell’healthcare, e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare. Il progetto è reso possibile grazie a Mistral Sampler, un’innovativa tecnologia sviluppata e brevettata da Predict, in grado di catturare in pochi minuti e con semplici passaggi i composti organici volatili (VOCs) presenti nelin piccole cartucce adsorbenti.

Potrebbe interessarti anche:

Tumore alla prostata - a Napoli parte uno studio innovativo : diagnosi precoce attraverso l’analisi del respiro

Attualmente Mistral sta effettuando studi clinici presso diversi centri in tutta Italia, di cui solo alcuni sono il centro Lucea Multimedica di Monopoli (BA) con uno studio sul tumore alla prostata, il Policlinico riuniti di Foggia con un trial sul tumore al Polmone e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, in cui è attivo un trial clinico sui tumori testa-collo.

Tumore alla prostata - un test salivare fai da te potrebbe essere più efficace di un esame del sangue : l'ultimo studio

Un nuovo test salivare potrebbe essere la chiave per prevenire in maniera molto più efficace il tumore alla prostata. . . I ricercatori dell'istituto per la ricerca per il cancro di Londra.

Il tumore alla prostata si diagnostica dal respiro : lo studio a Napoli

. . Esplora questa via un progetto di studio avviato in provincia di Napoli grazie alla collaborazione tra Emina Srl, società del gruppo Emicenter, consorzio di strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Ne parlano su altre fonti Il tumore alla prostata si diagnostica dal respiro: lo studio a Napoli. Il tumore alla prostata si diagnostica dal respiro: lo studio a Napoli. Tumore alla prostata, unità mobile in piazza per lo screening gratuito. Androday, prevenzione in piazza a Napoli: screening gratuito per il tumore alla prostata. Un radiofarmaco per diagnosticare il tumore alla prostata: l'ospedale del Mare a Napoli è il primo in Campania. Cancro alla prostata, la Campania tra le regioni al top per la chirurgia robotica.

ilmattino.it riferisce: Cancro prostata, la prevenzione con l'analisi del respiro - Diagnosticare precocemente il tumore alla prostata attraverso l’analisi del respiro: è questo l’obiettivo che si pone il progetto di studio avviato in provincia di ...

Segnala napolitoday.it: Il tumore alla prostata si diagnostica dal respiro: lo studio a Napoli - Un test del respiro per la diagnosi precoce del cancro alla prostata. Esplora questa via un progetto di studio avviato in provincia di Napoli grazie alla collaborazione tra Emina Srl, società del grup ...

msn.com riferisce: Tumori rari, ospedale Pascale di Napoli centro di riferimento europeo - È una delle 24 reti di riferimento europee, reti virtuali che mettono in collegamento gli operatori sanitari dei diversi Paesi del mondo per condividere conoscenze, esperienze, ...