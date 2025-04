Ranking WTA 14 aprile 2025 | Jasmine Paolini stabile al n 6 Sabalenka saldamente al comando

Ranking WTA di tennis. A guidare le fila della classifica è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka, con un vantaggio considerevole rispetto alle immediate inseguitrici. La polacca Iga Swiatek (n.2 WTA) ha un ritardo di 3071 punti.Per quanto riguarda Jasmine Paolini, le quotazioni della toscana sono stabili e il proprio focus è nella preparazione della stagione sulla terra rossa, a partire dal torneo di Stoccarda che avrà inizio questa settimana. Un'avventura che sarà caratterizzata dal nuovo connubio tecnico con lo spagnolo Marc Lopez, dopo la decisione di Paoloni di interrompere il rapporto con Renzo Furlan.Ranking WTA (TOP-10)Lunedì 14 aprile 20251. Aryna Sabalenka 10541 punti2. Iga Swiatek 7470 punti3. Jessica Pegula 6101 punti

