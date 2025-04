E’ morto Mario Vargas Llosa lo scrittore Premio Nobel aveva 89 anni

scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile all'età di 89 anni a Lima, dove era tornato a vivere da qualche mese. "È con profonda tristezza che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a .L'articolo E’ morto Mario Vargas Llosa, lo scrittore Premio Nobel aveva 89 anni proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Loperuviano, vincitore delper la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, èdomenica 13 aprile all'età di 89a Lima, dove era tornato a vivere da qualche mese. "È con profonda tristezza che annunciamo che nostro padre,, èoggi a .L'articolo E’, lo89proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Morto lo scrittore Mario Vargas Llosa - premio Nobel per la letteratura nel 2010

Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Continua a leggere . Noto anche per la sua attività politica, aveva sposato il comunismo di Fidel Castro per poi convertirsi al liberismo.

Mario Vargas Llosa - morto il premio Nobel per la letteratura : aveva 89 anni. Le nozze con la cugina - la lite a pugni con Garcia Marquez

. . Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile.

Mario Vargas Llosa - morto il premio Nobel per la letteratura : aveva 89 anni. Le nozze con la cugina - la lite a pugni con Garcia Marquez

Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile.

Ne parlano su altre fonti È morto Mario Vargas Llosa, fu premio Nobel per la Letteratura. Aveva 89 anni | È morto Mario Vargas Llosa. Chi era Mario Vargas Llosa, il Nobel per la letteratura morto. La scazzottata con García Márquez. È morto Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura. E' morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura. Ultima ora. È morto il Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa, aveva 89 anni.

msn.com comunica: Mario Vargas Llosa, morto il premio Nobel per la letteratura: aveva 89 anni. Le nozze con la zia acquisita, la lite a pugni con Garcia Marquez - Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie ...

Nota di msn.com: Mario Vargas Llosa, morto il premio Nobel per la letteratura: aveva 89 anni. Le nozze con la cugina, la lite con Márquez e la vita politica - Mario Vargas Llosa, lo scrittore peruviano vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, ...

Segnala msn.com: Mario Vargas Llosa è morto, lo scrittore premio Nobel aveva 89 anni - La notizia annunciata dal figlio. Tra i suoi romanzi più famosi La città e i cani (1963), La Casa Verde (1966), Conversazione nella Cattedrale (1969).