McTominay, lo Scudetto non è solo un obiettivo sportivo, ma il sogno di una vita. Il centrocampista scozzese, approdato al Napoli dopo anni di militanza nel Manchester United, ha ribadito tutta la sua determinazione a vincere il campionato italiano con la maglia azzurra. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, McTominay ha raccontato l’emozione e la consapevolezza di far parte di un progetto ambizioso guidato da Antonio Conte, tecnico che ha già dimostrato di puntare fortemente su di lui: “Certo che ci credo. Pienamente. Dobbiamo pensare che possiamo vincere ogni partita, dobbiamo continuare a crederci per ottenere la migliore posizione possibile. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora. E credo che qualcosa di spettacolare possa ancora succedere”, ha dichiarato il numero 39 del Napoli. Primacampania.it - McTominay sogna lo Scudetto: “Con Conte possiamo fare qualcosa di spettacolare” Leggi su Primacampania.it NAPOLI – Per Scott, lonon è solo un obiettivo sportivo, ma il sogno di una vita. Il centrocampista scozzese, approdato al Napoli dopo anni di militanza nel Manchester United, ha ribadito tutta la sua determinazione a vincere il campionato italiano con la maglia azzurra. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport,ha raccontato l’emozione e la consapevolezza di far parte di un progetto ambizioso guidato da Antonio, tecnico che ha già dimostrato di puntare fortemente su di lui: “Certo che ci credo. Pienamente. Dobbiamo pensare chevincere ogni partita, dobbiamo continuare a crederci per ottenere la migliore posizione possibile. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora. E credo chedipossa ancora succedere”, ha dichiarato il numero 39 del Napoli.

Pienamente. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora. Il centrocampista scozzese, approdato al Napoli dopo anni di militanza nel Manchester United, ha ribadito tutta la sua determinazione a vincere il campionato italiano con la maglia azzurra.

Può cambiare una partita in ogni istante con un’azione. È un grande giocatore, molto dinamico, veloce. Non dobbiamo avere rimpianti, ma camminare sempre a testa alta: stiamo lavorando duramente e possiamo finire veramente bene».

