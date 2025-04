Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 21-27 Aprile 2025 | Katie ed una Brutta Verità!

Beautiful Anticipazioni: Sheila non cede alle provocazioni di Li! Liam manda un messaggio a Steffy per aggiornarla della relazione tra la Carter e Deacon, scavalcando nuovamente Finn! Katie scopre che ad Eric resta poco da vivere! Lui, intanto, rivela alle due donne la sua "mission"!Katie apprenderà che Eric sta morendo, mentre Sheila cercherà di mantenere il suo self-control di fronte alle insinuazioni e provocazioni di Li! Intanto, "il gran finale del patriarca" sarà sempre più vicino. Le Anticipazioni Beautiful, sulla Trama delle Puntate in onda da lunedì 21 Aprile a domenica 27 Aprile 2025, promettono tantissimi colpi di scena! Gli spoiler svelano che Li, furibonda, si recherà a Il Giardino ove nascerà uno scontro con Sheila nel corso del quale la donna farà di tutto per non cedere alle sue istigazioni.

