Primacampania.it - Pomigliano, ambulante sotto effetto di droga aggredisce la madre e minaccia, il fratello e l’ex compagna: arrestato

Leggi su Primacampania.it

D’ARCO – Una lite familiare sfociata in violenza, le urla in pieno pomeriggio tra le bancarelle ormai vuote del mercato di via Miccoli, la corsa della Polizia Locale per evitare che si consumasse una tragedia. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri ad’Arco, dove un venditore, in evidente stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti, è statodopo averto e aggredito la66enne e il45enne, e annunciato l’intenzione di voler raggiungere l’abitazione delper “farla finita”. Erano circa le 16 quando una pattuglia della Polizia Locale, guidata dal comandante, il colonnello Emiliano Nacar, stava effettuando un controllo di routine sull’area mercatale. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un furgone ancora presente nell’area chiusa e da una scena che in pochi attimi ha assunto contorni drammatici.