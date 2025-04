Sarà il Veneto a riportare la Viola alla realtà

Viola, le scrivo questa cartolina perché vorrei brindare con lei alla sua candidatura: ho sentito che potrebbe correre con il Pd per la regione Veneto. E allora non posso fare a meno di mandarle i miei auguri: in alto i cuori e cin cin. Che cosa preferisce? Prosecco? Soave? Sauvignon? Laverita.info - Sarà il Veneto a riportare la Viola alla realtà Leggi su Laverita.info Cara Antonella, le scrivo questa cartolina perché vorrei brindare con leisua candidatura: ho sentito che potrebbe correre con il Pd per la regione. E allora non posso fare a meno di mandarle i miei auguri: in alto i cuori e cin cin. Che cosa preferisce? Prosecco? Soave? Sauvignon?

