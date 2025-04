Legnano supera Andrea Costa Imola | Agostini trascina con triple decisive

Legnano 83 Andrea Costa 76 Sae Scientifica Legnano: Lavelli, Agostini 22, Scali, Oboe 9, Quarisa ne, Gallizzi 5, Consolandi, Sodero 15, Colombo, Raivio 12, Fernandez 9, Mastroianni 11. All. Piazza. Up Andrea Costa Imola: Fazzi, Benintendi, Toniato 4, Filippini 13, Klanjscek 11, Chiappelli 15, Martini 12, Raucci 9, Sanguinetti 2, Zedda 10. All. Vecchi. Arbitri Chiarugi e Giustarini. Parziali: 17-11; 43-36; 57-51. Tiri da due: 14/30; 24/46. Tiri da tre: 14/35; 7/22. Tiri liberi: 13/18; 7/12. Rimbalzi: 37; 42. Discorso salvezza rimandato per l’Andrea Costa. I biancorossi escono sconfitti dalla sfida contro Legnano e ora saranno chiamati a provare a chiudere i conti venerdì nella sfida interna contro Saronno (peraltro ritornata alla vittoria), per non dover restare in attesa di buone notizie dalle gare di sabato. Ilrestodelcarlino.it - Legnano supera Andrea Costa Imola: Agostini trascina con triple decisive Leggi su Ilrestodelcarlino.it 8376 Sae Scientifica: Lavelli,22, Scali, Oboe 9, Quarisa ne, Gallizzi 5, Consolandi, Sodero 15, Colombo, Raivio 12, Fernandez 9, Mastroianni 11. All. Piazza. Up: Fazzi, Benintendi, Toniato 4, Filippini 13, Klanjscek 11, Chiappelli 15, Martini 12, Raucci 9, Sanguinetti 2, Zedda 10. All. Vecchi. Arbitri Chiarugi e Giustarini. Parziali: 17-11; 43-36; 57-51. Tiri da due: 14/30; 24/46. Tiri da tre: 14/35; 7/22. Tiri liberi: 13/18; 7/12. Rimbalzi: 37; 42. Discorso salvezza rimandato per l’. I biancorossi escono sconfitti dalla sfida controe ora saranno chiamati a provare a chiudere i conti venerdì nella sfida interna contro Saronno (peraltro ritornata alla vittoria), per non dover restare in attesa di buone notizie dalle gare di sabato.

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Costa in trasferta a Legnano : obiettivo salvezza matematica

Una vittoria per la salvezza, certo, anche se la possibilità di prendersi qualcosina di più a fine campionato è ancora aperta. La affrontiamo con la giusta fiducia ed energia rispettando la loro solidità e forza.

Ne parlano su altre fonti Legnano supera Andrea Costa Imola: Agostini trascina con triple decisive. Andrea Costa vince il derby contro Faenza e avvicina la salvezza. BM ON Serie B/ Nel girone A Treviglio Brianza supera Lumezzane e San Vendemiano sconfigge Fiorenzuola. Nel B Ruvo di Puglia regola la Virtus Roma 1960, San Severo sorprende Roseto. Legnano Basket torna a vincere sul campo di Imola (70-59). Basket, Serie B: impresa Rimadesio, battuta la capolista Legnano. Basket: Andrea Costa, poker a Desio e (almeno) una notte da capolista in… compagnia.

Si apprende da ilrestodelcarlino.it: Legnano supera Andrea Costa Imola: Agostini trascina con triple decisive - Sae Scientifica Legnano: Lavelli, Agostini 22, Scali, Oboe 9, Quarisa ne, Gallizzi 5, Consolandi, Sodero 15, Colombo, Raivio 12, Fernandez 9, Mastroianni 11. All ...

msn.com riferisce: Andrea Costa in trasferta a Legnano: obiettivo salvezza matematica - Andrea Costa affronta Legnano per garantirsi la salvezza in B. Coach Vecchi punta su energia e fiducia per vincere.

Come scrive legnanonews.com: Legnano Basket – Costa Imola (Live testuale alle 18) - La sfida di oggi, domenica 13 aprile, è arbitrata da Alessio Chiarugi (Pontedera) e Igor Giustarini (Grosseto).