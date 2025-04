MotoGP la restaurazione al cloroformio di Marc Marquez Domina più di quanto dicano i numeri

Marc Marquez sta Dominando il Mondiale di MotoGP più di quanto non dicano i freddi numeri legati alla classifica generale, dove comanda con 17 punti di vantaggio sul fratello Alex e 26 sul compagno di squadra Francesco Bagnaia. Si tratta di distacchi ancora contenuti, inferiori al bottino conseguibile in un singolo weekend di gara.Cionondimeno, il trentaduenne catalano è sinora stato battuto esclusivamente da sé stesso. La caduta di Austin rappresenta l'unico passaggio a vuoto di una stagione sin qui perfetta. Senza imprevisti, El Trueno de Cervera si mette tutti alle spalle, in ogni ambito. In qualifica (4 pole position consecutive), nelle Sprint (4 affermazioni su 4), ovviamente nei GP canonici (tutti vinti a parte quello texano) e finanche sul passo (il giro veloce è sempre suo).Insomma, un monopolio vero e proprio.

MotoGP Qatar 2025 : Marc Marquez trionfa a Lusail - Bagnaia terzo dopo una rimonta spettacolare

Ottima gara anche per Franco Morbidelli, quarto con la Ducati del team VR46, davanti a Johann Zarco, ora pilota ufficiale Honda, in netta ripresa.

MotoGP - i promossi e bocciati del GP del Qatar. Marc Marquez superiore - Bagnaia limita i danni

A quanto pare il connubio con la sua guida valorizza il mezzo che così malvagio non è, specie sotto la cura dell’ingegnere Romano Albesiano. PROMOSSI E BOCCIATI GP DEL QATAR PROMOSSI MARC MARQUEZ (Ducati Factory) – Lo si era presentato come un week end complicato per lui su di un tracciato dove da sempre ha fatto fatica.

MotoGp Qatar - vince Marc Marquez : Bagnaia terzo

“L’avevo detto che dovevo gestire la gomma posteriore. Così il pilota della Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo essere partito dall’undicesimo posto in griglia.

