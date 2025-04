Gqitalia.it - Come il cardigan a girocollo si è infiltrato nell'abbigliamento maschile

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Lo scorso autunno, Sunny Bali ha pubblicato un video su TikTok in cui menzionava brevemente il. Bali, che dispensa consigli di stileda una prospettiva femminile ai suoi 73.000 follower, è rimasta sorpresa dall’entusiasmo e dall’attenzione che il video ha generato. «Non credo di aver mai ricevuto così tanti commenti e messaggi privati in cui mi si chiedeva dove trovare un singolo capo d’», racconta. «Sembravano davvero incuriositi da questo “nuovo” tipo di».Anche Paris Booker, influencer newyorkese, ha iniziato a notare la presenza delin quel periodo: compariva nei look di altri creator e nei lookbook di brand legati allo streetwear,Noah.