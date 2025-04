Inter in Europa solo tre paragoni! E su Inzaghi poco da dire – CdS

Inter si tuffa verso otto giorni di fuoco che potranno dire tanto sull’andamento della propria stagione. Simone Inzaghi artefice di questo tragitto.TUTTO IN GIOCO – Otto giorni di fuoco, otto giorni da Triplete, riferisce il Corriere dello Sport. L’Inter si prepara ad una settimana intensissima, che partirà mercoledì con il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e si concluderà con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, in mezzo la curva pericolosa in campionato contro il Bologna (probabilmente la partita più complicata delle sei rimaste). Insomma, la Beneamata si gioca tutto in otto giorni. E l’obiettivo rimane lo stesso: non mollare nulla e provare ad andare avanti senza rimpianti. In Europa solamente tre squadre possono essere paragonate all’Inter, perché ancora in corsa su tutti i fronti: PSG, Real Madrid e Barcellona. Inter-news.it - Inter, in Europa solo tre paragoni! E su Inzaghi poco da dire – CdS Leggi su Inter-news.it L’si tuffa verso otto giorni di fuoco che potrannotanto sull’andamento della propria stagione. Simoneartefice di questo tragitto.TUTTO IN GIOCO – Otto giorni di fuoco, otto giorni da Triplete, riferisce il Corriere dello Sport. L’si prepara ad una settimana intensissima, che partirà mercoledì con il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e si concluderà con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, in mezzo la curva pericolosa in campionato contro il Bologna (probabilmente la partita più complicata delle sei rimaste). Insomma, la Beneamata si gioca tutto in otto giorni. E l’obiettivo rimane lo stesso: non mollare nulla e provare ad andare avanti senza rimpianti. Insolamente tre squadre possono essere paragonate all’, perché ancora in corsa su tutti i fronti: PSG, Real Madrid e Barcellona.

Potrebbe interessarti anche:

Riapre la Bassanese dopo otto giorni : conclusi i lavori dopo il ribaltamento dell’autocisterna

L’incidente era avvenuto mercoledì 2 aprile, intorno alle 8 del mattino, nei pressi del bivio per Vejano, nel tratto compreso. È stata riaperta questa mattina, 10 aprile, la strada provinciale Bassanese, rimasta chiusa per otto giorni a causa del ribaltamento di un’autocisterna carica di gasolio.

Mostra Agricola CampoVerde : oltre 400 stand e otto giorni di eventi per la fiera nazionale

. E’ in pieno fermento la macchina organizzativa in vista dell’edizione 2025 della Mostra Agricola CampoVerde, la fiera nazionale dell’agricoltura in programma dal 24 al 27 aprile e dal 1° al 4 maggio all’area fiere sulla Pontina, al chilometro 54, ad Aprilia.

Tragedia dopo la caduta lungo la pista ciclabile. Nonno Riccardo - 85 anni - muore dopo otto giorni di ricovero in ospedale. Il drammatico incidente sul lungomare di Ostia

Questo problema era già stato oggetto di proteste da parte dei residenti e dei ciclisti, i quali da tempo denunciavano le condizioni del tracciato e l’assenza di adeguata manutenzione.

Ne parlano su altre fonti Inter, Inzaghi sfida il Bayer: "Squadra fortissima, ma siamo pronti". "Bastoni top mondiale", dice Inzaghi. Il confronto con gli altri: è il più forte? VOTA il sondaggio. Dopo tanti anni di paragoni con l’Atalanta, i rossoblù hanno trovato la strada e gli uomini giusti per decollare verso l’Europa. Idee e sostenibilità, ecco il modello Bologna. Ha l’undicesimo monte ingaggi della serie A. Classifica Serie A, il confronto con la scorsa stagione. Torino, Vanoli: “Pressata l’Inter in 10 anche nel finale. Il paragone Inzaghi-Conte…”. Inter-Torino 3-2, Vanoli in conferenza: “Complimenti ai ragazzi per lo spirito”.

Riporta inter-news.it: Atalanta-Inter IN tre punti: Inzaghi avvisa tutta l’Italia e l’Europa - Atalanta-Inter ribadisce che l’argomento Scudetto è tra Inzaghi e Conte, sebbene Gasperini possa ancora sognare il tricolore. A Milano… il Triplete. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it ...

Secondo informazione.it: Atalanta-Inter IN tre punti: Inzaghi avvisa tutta l’Italia e l’Europa - Atalanta-Inter ribadisce che l'argomento Scudetto è tra Inzaghi e Conte, sebbene Gasperini possa ancora sognare il tricolore. A Milano... il Triplete. Nella rubrica "Day After" di Inter-News.it ...

spaziointer.it comunica: Bayern Inter riscuote consensi: tre nerazzurri nella squadra della Settimana - La gara formidabile dei nerazzurri contro il Bayern non è di certo passata inosservata, arriva la premiazione per i calciatori dell’Inter. L’Inter è riuscita a battere il Bayern Monaco, sotto gli ...