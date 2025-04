Psi | Centrosinistra campano lavori per l’unità no a errori e forzature

Centrosinistra campano lavori per l’unità. Perché questo accada serve buona volontà e bisogna superare alcuni errori”. Così Felice Iossa, responsabile per il Mezzogiorno del Partito Socialista Italiano, lancia un appello chiaro alle forze progressiste in vista delle prossime sfide politiche. “Con il segretario Enzo Maraio – ha proseguito Iossa – abbiamo indicato una linea: bisognerà ripartire dal lavoro fatto da Vincenzo De Luca, dal testardamente unitario di Elly Schlein e dal ‘modello Napoli’ interpretato da Gaetano Manfredi”. Per Iossa, il percorso non deve essere schiacciato su un duopolio: “Partire dai nomi o immaginare di chiudere la partita limitandosi al confronto tra Pd e M5S sarebbe un errore. Vigileremo perché non accada”. L'articolo Psi: “Centrosinistra campano lavori per l’unità, no a errori e forzature” proviene da PRIMACAMPANIA. Primacampania.it - Psi: “Centrosinistra campano lavori per l’unità, no a errori e forzature” Leggi su Primacampania.it NAPOLI – “Ilper. Perché questo accada serve buona volontà e bisogna superare alcuni”. Così Felice Iossa, responsabile per il Mezzogiorno del Partito Socialista Italiano, lancia un appello chiaro alle forze progressiste in vista delle prossime sfide politiche. “Con il segretario Enzo Maraio – ha proseguito Iossa – abbiamo indicato una linea: bisognerà ripartire dal lavoro fatto da Vincenzo De Luca, dal testardamente unitario di Elly Schlein e dal ‘modello Napoli’ interpretato da Gaetano Manfredi”. Per Iossa, il percorso non deve essere schiacciato su un duopolio: “Partire dai nomi o immaginare di chiudere la partita limitandosi al confronto tra Pd e M5S sarebbe un errore. Vigileremo perché non accada”. L'articolo Psi: “per, no a” proviene da PRIMACAMPANIA.

Potrebbe interessarti anche:

Psi : “Centrosinistra campano lavori per l’unità - no a errori e forzature”

Per Iossa, il percorso non deve essere schiacciato su un duopolio: “Partire dai nomi o immaginare di chiudere la partita limitandosi al confronto tra Pd e M5S sarebbe un errore.

Ne parlano su altre fonti Napoli, Enzo Maraio rieletto segretario del Psi: «Ripartiremo dalla Campania». Enzo Maraio rieletto segretario nazionale del Psi: Unire il centrosinistra partendo dalla Campania - Sud. REGIONALI 2025. IL NUOVO PSI NOMINA I NUOVI COORDINATORI PROVINCIALI IN CAMPANIA. Psi, Maraio rieletto segretario: “Da modello Manfredi e buon governo De Luca l’unità in Campania”. «Il futuro della Campania lo decidiamo qui non a Roma. Segretario Pd? Ci penso...». Socialisti al lavoro per costruire coalizioni ampie alle Regionali.

Nota di msn.com: Psi: Enzo Maraio rieletto segretario "Ora opposizione compatta" - Il congresso straordinario di NAPOLI certifica che il Psi c'è, che i socialisti sono tornati protagonisti nel centrosinistra italiano. Le presenze, ai nostri lavori, della nostra amica e compagna ...

Si apprende da msn.com: Monito del Psi al centrosinistra, Maraio (segretario nazionale): «No a supremazia di Pd e M5S» - Non usa giri di parole Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi ieri a Senigallia per un ... una lista ampia e riformista «su cui stiamo lavorando. Il modello è quello della formula vincente ...

Segnala corriereirpinia.it: Psi, Maraio: centrosinistra unito, ripartendo da De Luca - Per il Psi c’è bisogno di costruire un centrosinistra unito: “E, da questo punto di vista, ripartendo dall’esperienza di Vincenzo De Luca, dieci anni di amministrazione con tanti punti positivi e ...