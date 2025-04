Ilrestodelcarlino.it - Iliass Aouani trionfa ai Campionati europei su strada: oro nella maratona

In quegli ultimi adrenalinici 500 metri di, quasi a fare a spallate con l’israeliano Gashau Ayale, è racchiuso tutto l’ultimo, difficilissimo, anno di un fantastico, 29 anni ingegnere milanese. Da ieri medaglia d’oroaisu– primi in assoluto – di Bruxelles/Lovanio. In quel mezzo chilometro, che ci ha fatto saltare dalla seggiola, sono racchiuse tutte le fatiche, i sacrifici, i dolori e le amarezze di un campione che porta Ferrara nel cuore. Qui è tornato ad allenarsi e soprattutto qui è tornato ad essere allenato da un maestro dell’atletica, Massimo Magnani (e Marcello, il figlio, è il suo manager, ndr), ex top maratoneta e oggi scopritore di talenti. "In giro – disse in un’intervista – ce ne sono tanti e io cerco di fare in modo che non si perdano".