Iltempo.it - “La guerra in Ucraina finirà e Trump cambierà strategia. Meloni lo sa e va a trattare come leader d'Europa”

Leggi su Iltempo.it

«Giorgiacol nuovo presidente americano ha un rapporto migliore di ogni altroeuropeo. Il suo viaggio a Washington è fondamentale. Va a negoziare non solo per l'Italia, ma per l'intera. Sappiamo tutti che l'obiettivo comune è arrivare a un compromesso con gli Stati Uniti». A dirlo l'ex presidente del Consiglio Lamberto Dini. Per la prima volta l'Italia non subirà quanto deciso da Germania e Francia.. «Non sono d'accordo. Il presidente del Consiglio va in America aper il bene e l'interesse di tutti i 27 Paesi dell'Unione. Sbagliatoin modo autonomo». Quanto è importante, intanto, il lavoro diplomatico che la premier sta facendo in giro per il pianeta? «Rafforzare i nostri legami con i paesi del Mediterraneo e del Nord Africa, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno tirando i remi in barca, considerando che hanno decimato, se non annullato, aiuti umanitari e agenzie per lo sviluppo, è basilare.