Trump ha annunciato nuovi dazi su chip smartphone e semiconduttori

Donaldhache nei prossimi giorni imporràsull’importazione die prodotti elettronici, comprese categorie finora risparmiate comee computer. Il presidente americano ha dichiarato che «i, e tutto ciò che ruota attorno alla catena dell’elettronica, devono tornare a essere prodotti negli Stati Uniti», anticipando un’indagine per motivi di sicurezza nazionale che potrebbe allargare i, oltre la Cina, colpendo tutti quei Paesi dove le multinazionali stanno spostando, o hanno già spostato, la produzione proprio per evitare i: Vietnam, India, Cambogia. Ancora una volta la frenesia didisorienta i mercati, colpisce i fornitori globali e alimenta l’inflazione, con prezzi destinati a salire anche per i consumatori italiani ed europei.