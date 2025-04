Seconda Categoria | Sfide Cruciali per la Promozione e la Salvezza

Seconda Categoria, non mancano le squadre che dovranno continuare a restare concentrati per la fase più importante della stagione. Partiamo dal girone B: il Pescia è caduto fra le mura amiche, ma è comunque rimasto al terzo posto in classifica con 59 punti. E si giocherà il salto in Prima Categoria con il Chiesina Uzzanese, che grazie al 3-0 inflitto al Giovani Via Nova (retrocesso) ha chiuso in quarta posizione. La vincente del confronto se la vedrà con il Ghivizzano secondo, che ha fatto scattare la forbice precludendo al Borgo a Buggiano quinto (battuto 2-1 dal Valfreddana, nonostante l’acuto di Lera) l’accesso agli spareggi-Promozione. Si prospetta avvincente anche l’appendice del girone C: il Cintolese è riuscito a fermare sul pareggio a reti bianche la Pietà 2004 capolista, ma il San Niccolò non è riuscito ad approfittarne: gli aglianesi sono infatti caduti contro il Pistoia Nord, che trascinato da Pallara e Brunetti ha vinto per 2-1. Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria: Sfide Cruciali per la Promozione e la Salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net Per quanto riguarda la, non mancano le squadre che dovranno continuare a restare concentrati per la fase più importante della stagione. Partiamo dal girone B: il Pescia è caduto fra le mura amiche, ma è comunque rimasto al terzo posto in classifica con 59 punti. E si giocherà il salto in Primacon il Chiesina Uzzanese, che grazie al 3-0 inflitto al Giovani Via Nova (retrocesso) ha chiuso in quarta posizione. La vincente del confronto se la vedrà con il Ghivizzano secondo, che ha fatto scattare la forbice precludendo al Borgo a Buggiano quinto (battuto 2-1 dal Valfreddana, nonostante l’acuto di Lera) l’accesso agli spareggi-. Si prospetta avvincente anche l’appendice del girone C: il Cintolese è riuscito a fermare sul pareggio a reti bianche la Pietà 2004 capolista, ma il San Niccolò non è riuscito ad approfittarne: gli aglianesi sono infatti caduti contro il Pistoia Nord, che trascinato da Pallara e Brunetti ha vinto per 2-1.

Potrebbe interessarti anche:

Ultima giornata di campionato in Prima e Seconda Categoria : verdetti in arrivo

Giovanni Fiorentino . E il Casale sarà impegnato a Sagginale: scontro-salvezza anticipato. Decisamente più interessante la lotta-salvezza: a Maliseti, il CSL Prato Social Club praticamente salvo sfiderà un Maliseti Seano autore di un secondo scorcio stagionale da promozione e intenzionato ad evitare la retrocessione.

Seconda Categoria / La Cingolana SF non sfonda a Villa Strada : il derby di Cingoli finisce 0-0

Il Sarnano, infatti, vincendo per 2-1 contro il Pievebovigliana sorpassa la Cingolana SF e il Ripe San Ginesio di un punto, 61 contro 60. Nel primo tempo Pietrani sciupa lo 0-1 di testa e Faris colpisce una traversa, nella ripresa Latini (poi espulso) sfiora il vantaggio locale.

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025 - risultati e marcatori della 28^ giornata

Nella zona play off (prima B) vincono Borghetto e Montemarciano, mentre in quella play out la Sampaolese perde a Castelbellino, San Biagio e Staffolo in casa.

Ne parlano su altre fonti Seconda Categoria: Sfide Cruciali per la Promozione e la Salvezza. Ultima giornata decisiva in Prima e Seconda Categoria: sfide cruciali per la classifica. Ultima giornata di fuoco in Seconda Categoria: salvezza e secondo posto in palio. Calcio dilettanti: Arcetana e Vianese si sfidano per salvezza e play-off. Giornata 24 Prima /C/"Ozierese e Thiesi: Duello da Brivido per la Promozione, Chi Avrà la Forza di Dominarlo?". Fine settimana decisivo per la Prima categoria: sfide cruciali per playoff e salvezza.

ilrestodelcarlino.it riferisce: Seconda categoria: sfide decisive prima della sosta pasquale - Due giornate cruciali in Seconda categoria prima della sosta pasquale, con Brisighella e Stella Azzurra in lotta per la promozione.

Segnala msn.com: Seconda Categoria: sfide decisive nei Gironi F, D ed E per promozioni e play-off - Nel Girone F Daytona e Poggio a Caiano si sfidano per il primato. Cruciali anche gli incontri nei Gironi D ed E.

gazzettaregionale.it riferisce: Seconda Categoria, al via il secondo turno: quattro le sfide in programma - Prenderà il via mercoledì 26 e giovedì 27 marzo la seconda fase della Coppa Lazio di Seconda Categoria. Le qualificate dal primo ... Questo il programma completo: al termine delle sfide troverete sul ...