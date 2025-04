Guerra dei dazi l’Ue punta sull’accordo di libero scambio con l’India Ma sa già che l’impatto sul pil sarà modesto

Scambi raddoppiati in molti settori e una rilevante crescita del pil, ma soprattutto per Nuova Delhi: queste le previsioni per l'accordo di libero scambio tra l'India, il Paese più popoloso al mondo, e l'Unione Europea, il suo principale partner commerciale, che potrebbe diventare presto realtà. Bruxelles e Nuova Delhi hanno già archiviato dieci round di trattative e si apprestano a incontrarsi nuovamente a maggio, con l'obiettivo di finalizzare i negoziati entro l'anno, divenuti più urgenti dopo la politica sui dazi adottata da Donald Trump.Le relazioni"Un accordo di libero scambio tra l'Ue e l'India potrebbe essere il più grande accordo di questo tipo al mondo", ha detto il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, alcune settimane fa a Nuova Delhi. Nel 2022, l'Unione Europea e la Repubblica federale dell'India hanno ufficialmente rilanciato i negoziati, già avviati nel 2007 e poi sospesi nel 2013, e hanno promosso delle ulteriori trattative per un accordo sulla protezione degli investimenti e sulle indicazioni geografiche.

Gli Stati Uniti e la Cina rappresentano rispettivamente il 10,8% e il 10,5% del commercio indiano. Secondo una valutazione d’impatto condotta già nel 2008, un Fta tra India e Ue potrebbe generare benefici economici reali tra i 3 e i 4,4 miliardi di euro annui per entrambe le parti già nel breve periodo.