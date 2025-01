Anteprima24.it - Il senatore Matera in visita al comando provinciale dei Carabinieri: “Sempre dalla parte delle Forze dell’ordine”

Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina abbiamo voluto, anche simbolicamente, rappresentare la nostra rinnovata vicinanza allefacendoaldell’Arma deidi Benevento”. Così ildi Fratelli d’Italia Domenicoappena terminato il momento sviluppatosi in via Meomartini. Accompagnato dal consiglieree sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli, dal sindaco di Bonea Giampietro Roviezzo e dal Dirigentedi Fratelli d’Italia Ciro Vallone, ilè stato ricevuto dal Comandantedell’Arma dei, Colonnello Enrico Calandro, e da Ufficiali e Sottufficiali delcon i quali si è intrattenuto per diversi minuti in una riflessione che ha riguardato tematiche territoriali e più ampie.