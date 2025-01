Liberoquotidiano.it - Giustizia: Bongiorno, 'con separazione carriere per cittadino garanzia terzietà giudice'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Questa riforma garantisce parità effettiva tra accusa e difesa nel processo penale. Forse sfugge che chi entra in un'aula diper essere processato, colpevole o innocente che sia, affronta un'esperienza dolorosissima. Il potere delè enorme e l'imputato deve avere la certezza che chi deciderà sulla sua libertà personale, sul suo patrimonio o sulla sua reputazione sia davvero equidistante da pm e difensore. Il tema perciò è più concreto e generale di quanto si creda. Sa quante volte mi sono sentita chiedere perché durante le pause dell'udienza ildà del tu solo al pm e non anche agli avvocati? Lo chiedono tutti gli imputati. Per loro non è affatto secondario che ilmostri di avere una confidenza particolare con l'accusatore". Lo afferma la senatrice della Lega Giulia, presidente della Commissionedel Senato, intervistata da 'La Stampa'.