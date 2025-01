Ilgiorno.it - Funerale Jennifer Alcani: l’addio alla 13enne morta nel terribile schianto di Abbadia Lariana. A Lecco è il giorno del dolore

, 18 gennaio 2025 – Oggi aè ildel: nel pomeriggio nella Basilica di San Niccolò famigliari e amici disi ritroveranno per darle l’ultimo saluto.a soli 13 anni dopo alcuni giorni di ricovero a seguito di unincidente avvenuto ad, alle porte del capoluogo, verso le 5.a 150 all'ora: il video all'interno dell'auto, il video della tragedia: "L’auto a zig zag, poi lo". Per la Procura è omicidio stradale Prosegue l'inchiesta sulcostato la vitaragazzina, che frequentava la prima media. Il 22enne, che si trovavaguida della Bmw uscita di strada, è indagato per omicidio stradale. La vettura era dell'altro giovane a bordo la notte dell'incidente, un 19enne non ancora patentato, rimasto ferito in maniera lieve, come l'amico.