Inter-news.it - Empoli-Inter Primavera 0-1, vittoria e terzo posto! Due espulsi

Leggi su Inter-news.it

L’conquista una preziosasul campo dell’, imponendosi per 0-1 nella 20ª giornata del Campionato1. Un match combattuto e ricco di episodi, con entrambe le squadre che hanno chiuso la partita in inferiorità numerica a causa di dueoni.RADDOPPIO SFIORATO – Dopo il primo tempo, i secondi quarantacinque minuti si aprono subito con un episodio cruciale. Al 46’, Matteazzi dell’si è reso protagonista di un bruttovento su Berenbruch, che gli è costato il cartellino giallo. Pochi minuti dopo, al 55’, il centrocampista empolese ha commesso un altro fallo grave, colpendo Mosconi con una gamba tesa direttamente sul volto. L’arbitro Drigo non ha avuto esitazioni ed ha estratto il secondo giallo, lasciando i toscani in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, il portiere dell’Versari si è rivelato un baluardo insuperabile, salvando più volte i suoi compagni dal raddoppio nerazzurro.